У МВФ розповіли, коли підпишуть нову програму співпраці з Україною

Рішення про запровадження нової програми співпраці між Україною і Міжнародним валютним фондом, як основним кредитором країни, може бути ухвалене в стислі строки, і ключовою для Фонду стане не політична стабільність у країні, а бажання уряду реалізовувати план реформ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в ході традиційного брифінгу у Вашингтоні заявив директор департаменту зовнішніх зв'язків Фонду Джері Райс.

«Поки що у нас немає чіткого тимчасового орієнтиру, коли може бути підписана нова програма співпраці з Україною, - сказав Райс. – Зараз в Києві працює оцінна місія, яка за підсумками своєї роботи дасть оцінку економічній ситуації в країні і рекомендації того, що можна зробити. На основі цієї оцінки керівництво Фонду ухвалить остаточне рішення. Відповідь може бути дуже швидкою, хоч, повторюся, багато залежить від представлених оцінок».

При цьому Райс не назвав потенційно можливого обсягу фінансування, зазначивши лише, що в умовах проведення зараз реформи квот у самому МВФ, квота України напевно зросте.

«Після реформи квот у МВФ, українська квота зросте, що одночасно забезпечить країні доступ до ширшого фінансового пакета», - зазначив представник Фонду.

Він також звернув увагу, що вірогідність одержати кошти досить висока. Райс нагадав, що зустрічі фахівців Фонду з урядом України в Києві, а також переговори прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка з директором-розпорядником МВФ Крістін Лагард були «дуже конструктивними.

«Я хочу нагадати заяви Крістін Лагард і Рези Могадама (директори Європейського департаменту МВФ - УНІАН). Вони були дуже задоволені бажанням українського уряду проводити реформи і робити це прозоро», - сказав представник Фонду.

За його словами, саме прагнення уряду реалізовувати реформи є ключовим чинником для ухвалення позитивного рішення за поданням ресурсів. Так, відповідаючи на запитання про те, чи вплине чинник політичної нестабільності в Україні на надання їй коштів, Райс відповів: «Що важливо МВФ? Внесок уряду і здатність уряду проводити політику реформ, контролювати і впроваджувати реформи. Це справедливо для всіх країн? і для України зокрема. Важливий підхід до реформ і здатність їх впроваджувати».

Раніше директор-розпорядник МВФ Крістін Лагард за підсумками переговорів з прем'єр-міністром України Арсенієм Яценюком заявила, що МВФ готовий допомагати Україні, продовжить консультації зі своїми учасниками і міжнародними організаціями, а також підготує рекомендації щодо подальших кроків. У свою чергу уряд України і місія Міжнародного валютного фонду заявляли, що не затягуватимуть переговори про нову програму співпраці і завершать діалог якнайшвидше, оскільки Україні терміново необхідна фінансова допомога.

Як повідомляв УНІАН, в уряді припускали, що нова програма кредитування економіки може бути розрахована на 2,5 роки, а обсяг кредитування може становити близько 15 млрд дол. При цьому перший транш кредитів Україна змогла б одержати вже на початку квітня. На думку опитаних УНІАН експертів, він міг би становити 2-3 млрд дол.

Україна відновила активний діалог з Міжнародним валютним фондом у лютому 2014 року – з призначенням нового складу уряду. Протягом 2013 року в Україні працювали дві технічні місії МВФ, які виконували швидше оцінну функцію - рішення про фінансування економіки України за підсумками роботи обох місій так і не було ухвалене. У грудні 2013 року фахівці фонду зазначали, що макроекономічна політика, що проводилась на той момент владою України, посилювала значні зовнішні і фіскальні дисбаланси, а також багато в чому поглиблювала рецесію. На думку експертів МВФ, Україні була потрібна фіскальна консолідація і значне скорочення бюджетних видатків з одночасною раціоналізацією роботи сектору державних закупівель. Влада України повинна була провести істотні реформи в енергетичному секторі, в першу чергу у сфері тарифного утворення, а також вжити ряд заходів з побудови ділового клімату.

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