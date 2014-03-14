В Україні зросли грошова маса та монетарна база

В Україні в лютому поточного року порівняно з попереднім місяцем грошова маса зросла на 4,4% - до 933,5 млрд грн, монетарна база - на 4,7%, до 308,6 млрд грн, повідомляється на сайті Національного банку України.

«Обсяг монетарної бази у лютому зріс на 4,4% (з початку року - на 2,7%) - до 933,5 млрд грн. Монетарна база за цей період зросла на 4,7% (з початку року - на 0,4%) - до 308,6 млрд грн», - йдеться в повідомленні НБУ.

Згідно з повідомленням, у лютому обсяг готівки поза банками збільшився на 7,3% (із початку року - на 6,4%) - до 253,1 млрд грн.

У лютому 2014 року Нацбанк придбав у власність держоблігацій України (за номінальною вартістю) на суму 19,3 млрд грн (із початку року - 21,8 млрд грн).

Окрім цього, в лютому регулятор здійснював операції з купівлі (продажу) державних облігацій України через механізм двостороннього котирування, й придбав держоблігацій на суму 0,3 млрд грн (із початку року - 1,0 млрд грн). Операції з продажу державних облігацій України через механізм двостороннього котирування в лютому не проводилися.

Національний банк зазначає, що динаміка грошово-кредитного ринку України в лютому 2014 року перебувала під суттєвим негативним впливом суспільно-політичної напруги.

Як повідомляв УНІАН, в Україні в січні цього року грошова маса знизилася на 1,8% - до 892,7 млрд грн, монетарна база - на 4,1%, до 294,6 млрд грн.

У 2013 році НБУ прискорив випуск грошей у обіг у 3,4 раза - до 307,2 млрд грн. Приріст монетарної бази за 2013 рік становив 51,918 млрд грн, що в 3,4 раза перевищує показник приросту монетарної бази за 2012 рік. Грошова маса за цей період зросла на 17,2% - до 906,3 млрд грн.

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