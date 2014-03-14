Долар піднявся до 10 гривень

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися триваючим зростанням котирувань - 9,7000/10,0000.

За інформацією «Інтербізнесконсалтинг», ціни на російську валюту піднялися - 0,2646/0,2726.

Котирування з євро-гривні пішли вгору - 13,4520/13,8710. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар впали - 1,3869/71 (четвер - 1,3950/52).

У четвер, 13 березня, до закриття торгів на міжбанківському валютному ринку України котирування гривні щодо долара підвищилися до 9,7000/9,8500 грн/дол. з 9,8000/9,8700 грн/дол. на 12:00 торгів.