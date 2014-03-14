S&P підтвердило рейтинги Івано-Франківська та Львова

Міжнародне рейтингове агентство Standard & Poor's Ratings Services підтвердило кредитні рейтинги Івано-Франківська та Львова на рівні «ССС/uaB-» із негативним прогнозом, повідомляється в звіті агентства.

Згідно з повідомленням, рівень довгострокових рейтингів міст “ССС” стримується рівнем суверенного кредитного рейтингу України за зобов'язаннями в іноземній валюті, оскільки держава регулює основну частину доходів міст і переважна більшість фінансових рішень приймається виключно центральним урядом, а виконання бюджетів здійснюється через Державне казначейство.

Як повідомляв УНІАН, 21 лютого служба кредитних рейтингів Standard & Poor's знизила довгостроковий кредитний рейтинг України за зобов'язаннями в іноземній валюті зі «ССС+» до «ССС», одночасно підтвердивши рейтинги країни за зобов'язаннями в національній валюті на рівні «В-/В», а також рейтинг України за національною шкалою на рівні «uaBB+».