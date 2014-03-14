У Нацбанку розповіли, на скільки скоротилися депозити

Загальний обсяг депозитів у національній валюті в лютому знизився на 5,1% - до 392,0 млрд грн, в іноземній валюті (у доларовому еквіваленті) - на 5,8%, до 28,5 млрд дол., повідомляється на сайті Національного банку України.

За інформацією НБУ, загальний обсяг депозитів у національній валюті в лютому зменшився на 5,1% - до 392,0 млрд грн (із початку року - на 7,2%), зокрема фізичних осіб - на 7,6% (із початку року на 7,9%) - до 233,5 млрд грн, юридичних осіб - на 1,1% (із початку року - на 6,1%) - до 158,6 млрд грн.

Водночас, загальний обсяг депозитів в іноземній валюті (у доларовому еквіваленті) знизився в лютому на 5,8% (із початку року - на 7,6%) - до 28,5 млрд дол., зокрема фізичних осіб - на 6,3% (із початку року на 7,8%) - до 21,2 млрд дол., юридичних осіб - на 4,3% (із початку року - на 7,0%) - до 7,3 млрд дол.

Нацбанк підкреслює, що динаміка грошово-кредитного ринку в лютому 2014 року відчула суттєвий негативний вплив суспільно-політичної напруженості.

Як повідомляється, зниження ресурсної бази банків позначилося на їх кредитній активності. В лютому залишки за кредитами в нацвалюті знизилися на 1,6% (із початку року - на 1,8%) - до 586,0 млрд грн, зокрема юросіб - на 2,2% (із початку року - на 2,5%) - до 463,1 млрд грн, фізосіб - зросли на 0,8% (із початку року - на 0,9%) - до 122,9 млрд грн.

В іноземній валюті залишки за кредитами (у доларовому еквіваленті) зросли на 1,8% (із початку року - знизилися на 0,1%) - до 38,5 млрд дол., зокрема фізосіб - знизилися на 1,7% (із початку року - на 3,5%) - до 8,1 млрд дол., юросіб - зросли на 2,8% (із початку року - на 0,8%) - до 30,4 млрд дол.

У лютому спостерігалося зростання вартості депозитів. Так, середньозважена ставка за депозитами в нацвалюті зросла до 14,14% річних із 11,67% у січні, в іноземній валюті - до 6,52% з 5,92%. Це відповідним чином вплинуло на підвищення вартості ресурсів і на інших сегментах грошово-кредитного ринку. Зокрема, середньозважені ставки за кредитами, наданими фізичним і юридичним особам у нацвалюті, зросли до 20,44% із 15,12%, в інвалюті - до 9,06% з 8,59%. Середньозважена вартість кредитів на міжбанківському кредитному ринку в національній валюті зросла до 15,53% із 7,49%.

Як повідомляв УНІАН, за словами директора департаменту грошово-кредитної політики НБУ Олени Щербакової, відплив депозитів із банків із 27 січня становив 9-10%, що є незначним для банківської системи. За її словами, таке явище неприємне для банків і в даний час вони прагнуть виконувати свої зобов'язання перед клієнтами повною мірою, повертаючи депозити, а Нацбанк надає підтримку всім банкам без винитку.

Політична ситуація в країні дестабілізувала банківську систему, що призвело до відпливу депозитів із банків, а курс гривні на міжбанківському валютному ринку знизився до 10-11 грн/дол. із 8 грн/долл. у грудні 2013 року.

Нагадаємо, що Нацбанк з 28 лютого встановив ряд обмежень на валютному ринку. Зокрема, регулятор дав банкам право в разі дострокового зняття коштів із валютних рахунків повертати їх у гривні за курсом банку на день проведення такої операції, а також зобов'язав банки обмежити видачу коштів із валютних рахунків через каси і банкомати до 15 тис. грн на клієнта на добу, виходячи з офіційного курсу НБУ.

Голова Нацбанку Степан Кубів пообіцяв підтримувати банки, які працюють у законодавчому полі, оскільки в регулятора є достатньо інструментарію для забезпечення виконання зобов'язань перед клієнтами банків. За словами голови НБУ, банківська система на сьогоднішній день є здоровою, а вкладники захищені Фондом гарантування вкладів.

Обсяг депозитів в українських банках у січні знизився на 2,3% - до 653,4 млрд грн, зокрема в національній валюті - на 2,4%, в іноземній - на 2,1%.