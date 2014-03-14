Китайські банки скорочують кредитування на 20%

Занепокоєння щодо фінансового здоров'я величезних галузей промисловості Китаю спонукало багато банків скоротити кредитування на 20%, заявило джерело, знайоме зі справою, передає Вести.Экономика.

У той же час Комісія з регулювання банківської діяльності Китаю вимагає від фінансових установ надати звіти про непогашені борги різних секторів і попросила банки включити кредити, прив'язані до деривативів, та дані про позики, залучені для погашення боргу.

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Включення цих двох пунктів є “новим розвитком”, зазначило джерело з банківської сфери.

Раніше прем'єр-міністр Лі Кецян зазначив, що Китай накриє хвиля корпоративних дефолтів.

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За словами Лі Кецяна, в умовах трансформації економіки КНР деякі компанії "неминуче" будуть банкрутувати. Але прем'єр уточнює: "Я впевнений, що у нас є і сприятливі умови і можливості для того, щоб утримати економіку в рамках заявлених цілей".

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Іншими словами, самі по собі дефолти за зобов'язаннями невеликих компаній варто розглядати у відриві від загальної економічної ситуації.