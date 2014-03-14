Долар до 12:00 піднявся ще на 10 копійок

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися такими котируваннями 9,7000/10,0000, до 12:00 ціни зросли 9,8500/10,1000.

За інформацією «Інтербізнесконсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2646/0,2726, до 12:00 ціни піднялися 0,2689/0,2755. У Росії курс долар-рубль зріс, і до 12:00 встановився на рівні 36.6175 (+0.1810).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з рівня 1,3869/71, змінюючись у досить вузькому коридорі. Ринок євро-гривня відкрився наступними індикативними котируваннями - 13,4520/13,8710, до 12:00 ціни пішли вгору 13,6775/14,0290.