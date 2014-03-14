Україна приймає "семирічку" і хоче збільшити ВВП майже втричі

Міністерство економічного розвитку та торгівлі в рамках програми проведення реформ і перетворень в економіці України розраховує в найближчі 7 років збільшити ВВП країни в 2,7 раза, збільшивши показник доходів на душу населення до 10 тис. дол. на рік із нинішніх 3,6 тис. дол.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр економічного розвитку та торгівлі України Павло Шеремета на брифінгу в Києві.

«Зараз у нас ВВП – 3,6 (тис. дол. - УНІАН) на душу населення. Це мало. Я говорив, що за 5 років можемо вийти на 10 (тис. дол. - УНІАН). Економісти вважають, що це дуже оптимістично, - сказав Шеремета. - Але є два чинники: детінізація, а це майже половина економіки, і ревальвація. Якщо ми це зробимо, то за сім років вийдемо на цей рівень (10 тис. дол. - УНІАН). Тобто, фактично, йдеться про зростання в 2,7 раза. І це не фантастика».

За словами міністра, добившись такого показника, Україна, по суті, досягне рівня своїх сусідів – Польщі й Туреччини. «Це говорить про те, що досягти плану можна – вони ж це зробили. Це наш маяк», - сказав Шеремета.

Як повідомляв УНІАН, раніше міністр фінансів України Олександр Шлапак заявив, що наразі ситуація в економіці України вкрай складна і уряд сумнівається, що за підсумками 2014 року можливе якесь економічне зростання.

Зростання валового внутрішнього продукту України в 2013 році щодо до 2012 року, за уточненими даними Державної служби статистики, становить 0%, що відповідає попереднім оцінкам, оприлюдненим 20 січня поточного року.

Держбюджет на 2014 рік передбачає номінальний ВВП за підсумками року на рівні 1,695 трлн грн і зростання реального ВВП на 3%. Водночас, провідні світові рейтингові агентства, а також Міжнародний валютний фонд прогнозують зростання ВВП України на рівні не більше 1%.

Разом із тим, в уряді не раз заявляли про те, що показники держбюджету є нереалістичними й за підсумками першого кварталу буде проведений секвестр держбюджету з одночасним скороченням бюджетного дефіциту майже вдвічі.

За оцінками рейтингового агентства Standard & Poor's, ВВП на душу населення України в 2014 році становитиме 3 900 дол.