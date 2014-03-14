Україна чекає, що МВФ схвалить нову співпрацю до кінця березня

Україна розраховує добитися позитивного рішення про нову програму співпраці з Міжнародним валютним фондом до кінця березня, оскільки місія Фонду, яка перебуває зараз у Києві, змінила статус із оціночної на переговорну, заявив журналістам міністр економічного розвитку та торгівлі України Павло Шеремета.

«Ми націлені на те, щоб довго не вести переговори (із МВФ - УНІАН). Ми хотіли б мати рішення вже до кінця березня. Поки план такий», - сказав Шеремета.

При цьому міністр не уточнив можливого обсягу і термінів надання фінансування.

«Поки аспекти програми співпраці є предметом переговорів. Проте якщо програма буде прийнята, її параметри мало кого здивують», - сказав він, підтвердивши, що термін надання коштів, ймовірно, становитиме близько 2-3 років.

Як повідомляв УНІАН, директор департаменту зовнішніх зв'язків МВФ Джері Райс у ході традиційного брифінгу у Вашингтоні заявив, що рішення про нову програму співпраці між Україною та Міжнародним валютним фондом може бути ухвалено в стислі терміни, й ключовою для фонду стане не політична стабільність у країні, а бажання уряду реалізовувати план реформ.

За словами директора-розпорядника Фонду Крістін Лагард, оціночна місія Міжнародного валютного фонду, яка працює в Києві з 4 березня, залишається працювати як переговорна до 21 березня цього року.

В уряді припускають, що нова програма кредитування економіки може бути розрахована на 2,5 року, а обсяг кредитування може становити близько 15 млрд дол. При цьому перший кредитний транш Україна може отримати вже на початку квітня. На думку опитаних УНІАН експертів, він становитиме 2-3 млрд дол.

Україна відновила активний діалог із Міжнародним валютним фондом у лютому 2014 року – з призначенням нового складу уряду. Протягом 2013 року в Україні працювали дві технічні місії МВФ, які виконували швидше оціночну функцію - рішення про фінансування економіки України за підсумками роботи обох місій так і не було ухвалено. В грудні 2013 року фахівці фонду зазначали, що макроекономічна політика, що проводилась на той момент владою України, посилювала значні зовнішні й фіскальні дисбаланси, а також багато в чому поглиблювала рецесію. На думку експертів МВФ, Україні була потрібна фіскальна консолідація та значне скорочення бюджетних видатків із одночасною раціоналізацією роботи сектора державних закупівель. Влада України повинна була провести суттєві реформи в енергетичному секторі, в першу чергу в сфері тарифного утворення, а також вжити низку заходів із побудови ділового клімату.

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