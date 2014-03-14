«Південкомбанк» повертається до штатного режиму роботи

«Південкомбанк», що входить до групи великих банків, повертається до штатного режиму роботи після обшуків у підрозділах банку правоохоронними структурами і блокування кореспондентського рахунку банку, повідомила прес-служба фінансової установи.

“Кореспондентський рахунок «Південкомбанку» розблокований - суд підтвердив відсутність будь-яких порушень з боку банку. Установа повертається до виконання своїх зобов'язань перед клієнтами і партнерами, оперативному здійсненню виплат, зокрема, пенсій, стипендій, заробітних плат та інших платежів”, - йдеться в заяві банку.

За словами голови наглядової ради Руслана Циплакова, у фінансово-промислової групи «Метал Юніон», до складу якої входить банк, є всі можливості та ресурси для забезпечення безперебійної роботи банку.

«З метою подальшого зростання показників «Південкомбанк» «Метал Юніон» залучатиме додаткові фінансові ресурси з внутрішнього і зовнішнього ринків», - сказав Циплаков.

Як повідомляв УНІАН, на початку березня «Південкомбанк» повідомив про проведення обшуків у підрозділах банку правоохоронними структурами.

Банк повідомив, що його кореспондентський рахунок заблокований, а готівкові кошти заарештовано, що негативно позначається на репутації банку і перешкоджає проведенню розрахунків.

Довідка УНІАН. ПАТ «Південкомбанк» (Донецьк) працює на ринку України з 1990 року та входить до групи великих банків. Основними акціонерами банку є Руслан Циплаков (45,4568% акцій банку в прямому володінні і 54,4827% - опосередковано) і компанія "Метал Юніон" (45,1208% і 9,3619%).

Банк входить до складу промислово-фінансової групи «Метал Юніон», яка спеціалізується на металургії і гірничодобувному виробництві. Окрім банку, до складу групи входять страхова компанія «Гарантія», досвідчений промисловий комплекс «Жовті води», компанії з розвідки і видобутку корисних копалин в Нігерії, Намібії. Група володіє акціями прокатного заводу з випуску арматури і катанки Zuma Steel West Africa Limited (Нігерія).