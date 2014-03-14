У банках «Форум» і «Меркурій» ввели тимчасові адміністрації

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб 14 березня прийняв рішення про введення тимчасових адміністрацій у банках «Форум» і «Меркурій» терміном на 3 місяці, до 13 червня 2014, повідомляється на сайті фонду.

Фонд призначив тимчасовим адміністратором банку «Форум» Наталю Соловйову, банку «Меркурій» - Вадима Кононця.

За інформацією фонду, в період тимчасової адміністрації вкладники банків можуть отримати кошти за депозитами, термін дії яких закінчився, і за поточними рахунками, з відсотками на дату визнання банку неплатоспроможним, у межах 200 тис. грн.

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Водночас, фонд наголошує, що подача заяв на виплату коштів до й у період тимчасової адміністрації законодавством не передбачена, і виплата коштів здійснюватиметься за списками вкладників, який формує уповноважена особа фонду.

Нагадаємо, що 3 березня Фонд гарантування вкладів фізосіб увів тимчасові адміністрації в «Брокбізнесбанку» і «Реал Банку», а 17 січня – в банку «Даніель».

Довідка УНІАН. Банк «Форум» (м. Київ) працює на ринку України з 1994 року і входить до групи великих банків. Основним власником банку є «Смарт-Холдинг» Вадима Новинського. Банк у 2013 році отримав 976,146 млн грн збитку, тоді як за 2012 рік банк отримав 4,284 млн грн прибутку.

Банк «Меркурій» працює на ринку України з 1992 року і входить до групи невеликих фінансових установ. Згідно з інформацією на сайті банку, основними його власниками є Любов Литвиненко і Олександр Олійник через компанії «Газко Захід», «Газко Схід» і «ДБК» (35,5489% акцій банку), а також інші фізичні та юридичні особи, ніхто з яких не є власником суттєвої частки.