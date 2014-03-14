Долар опустився нижче 10 гривень

У п'ятницю, 14 березня, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 9,7000/10,0000, на 12:00 ціни зросли до 9,8500/10,1000. На закриття торгів цінові рівні знизилися до 9,7000/9,9500, повідомляє ІнтерБізнесКонсалтинг.

Ринок євро-гривня відкрився котируваннями 13,4520/13,8710, на 12:00 ціни пішли вгору до 13,6775/14,0290. На закриття торгів цінові показники по EUR/UAH знизилися до 13,4560/13,8065.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2646/0,2726, на 12:00 ціни піднялися до 0,2689/0,2755. На закриття торгів ціни відкотилися до рівня 0,2678/0,2736.

Читайте такожКурс гривні за підсумками року очікується на рівні 10 грн/дол.

У Росії курс долар-рубль зріс, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становить 36,6830 (+0.2465).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,3850/1,3895.

Як повідомляв УНІАН, у четвер, 13 березня, на закриття торгів на міжбанківському валютному ринку України котирування гривні щодо долара підвищилися до 9,7000/9,8500 грн/дол. із 9,8000/9,8700 грн/дол. на 12:00.