Шеремета розповів, як українському бізнесу завоювати європейський ринок

Відкритий доступ українських підприємств на ринок країн Європейського Союзу не є само по собі «манною небесною» і вимагатиме від вітчизняного бізнесу пошуку нових конкурентних переваг - в першу чергу, впровадження інновацій та зниження собівартості товарів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр економічного розвитку України Павло Шеремета.

«Доступ на ринок ЄС - це хороший крок, який ми вітаємо і цінуємо як простягнуту руку. Наші підприємства також повинні оцінити цей крок. Але треба розуміти, що доступ до ринку - це просто доступ на ринок, це не «манна небесна». На ньому є багато інших підприємств, з якими треба конкурувати», - сказав міністр.

На його думку, за багатьма товарними позиціями Україна може конкурувати за рахунок нижчої ціни на товари. «У нас є перевага нижчої ціни. Але треба думати про наступні кроки, тому що вигравати з допомогою ціни постійно не вийде - адже поруч є Китай».

У зв'язку з цим очевидна необхідність переходу до впровадження інновацій. «Нам треба переходити до більш інноваційних речей. Для цього потрібні інновації всередині підприємств, в тому числі», - сказав Шеремета.

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Як повідомляв УНІАН, 11 березня Європейський Союз в односторонньому порядку ввів в дію положення Угоди про глибоку і всеосяжну зону вільної торгівлі (ЗВТ) з Україною, які передбачають одностороннє зняття торгових бар'єрів для українських товарів на термін до 1 листопада 2014 року.

За оцінками експертів, найбільше від рішення ЄС щодо скасування імпортних мит і тарифів виграє аграрний сектор України.