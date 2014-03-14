НБУ заспокоює кримчан, що банки регіону забезпечені готівковою гривнею

Із огляду на ситуацію та необхідність заходів безпеки при перевезенні цінностей, деякі відділення банків у Криму та Севастополі встановили певні ліміти на зняття готівки населенням, проте в даний час банки регіону забезпечені готівковою гривнею в достатній кількості, повідомляється на сайті Національного банку України.

«В останні дні існували певні труднощі із забезпеченням готівкою банківських відділень регіону, що було пов'язано із заходами безпеки з їх перевезення до Криму... На сьогодні Головне управління Національного банку України в АРК та банківські відділення в АРК і Севастополі забезпечені необхідною кількістю готівкової гривні», - йдеться в повідомленні.

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При цьому Нацбанк закликає громадян не піддаватися на інформаційні провокації щодо розрахунків та будь-яких обмежень на території регіону. Згідно з чинним законодавством, єдиним законним засобом платежу на території України є національна валюта - гривня.

Також повідомляється, що Нацбанк доручив своєму управлінню в регіоні посилити моніторинг ситуації в банківській мережі. Зараз здійснюється постійний контакт з керівниками банківських установ, що працюють у регіоні, й у разі потреби в оперативному порядку проводяться наради та ухвалюються відповідні рішення.

Нацбанк наголосив, що керівництво регулятора і його Головного управління в АР Крим здійснюють посилений моніторинг і контроль ситуації в банківських установах регіону.

Нагадаємо, що 13 березня низка ЗМІ опублікували інформацію про рішення самопроголошеної Ради міністрів АР Крим обмежити доступ населення до готівкових коштів і депозитів на підставі фотографії відповідного документа в соціальній мережі Facebook.

Згодом нелегітимний голова Ради міністрів Сергій Аксьонов у своєму зверненні до кримчан, оприлюдненому на офіційній сторінці ради у мережі Facebook, заявив, що не підписував таких розпоряджень.

На початку березня в Криму банки були вимушені припинити роботу через загострення обстановки на півострові, проте 3 березня робота була відновлена. На даний момент у Криму на тлі нової хвилі ескалації конфлікту поновилися складнощі в роботі банків, обумовлені ажіотажем клієнтів, які бажають перевести свої вклади у готівку.

Як повідомляв УНІАН, рішення про введення якихось обмежень з видачі готівкових коштів у рамках чинного законодавства України може приймати виключно Національний банк і банки, а з тимчасового обмеження на зняття вкладів - виключно Національний банк.

Національний банк підтвердив, що банківські установи Криму працюють у звичайному режимі, і ніяких додаткових обмежень з реалізації відповідних прав громадян у цьому регіоні регулятор не упроваджував.