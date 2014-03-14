Держборг Іспанії досяг рекордних €960,64 млрд

Сукупний державний борг Іспанії збільшився в 2013 році до рекордних €960,64 млрд, що прирівнюється до 93,9% ВВП країни, передає «Газета.Ru» з посиланням на повідомлення ЦБ Іспанії.

Отриманий показник нижче очікуваного іспанським урядом рівня заборгованості в розмірі 94,2% ВВП. Велика частина держборгу в розмірі €836,127 млрд є заборгованістю центральної адміністрації країни. Зростання даного показника за підсумками минулого року досягло планки в 9,99%, зростання заборгованості автономних областей склало 11,5%.

За підсумками 2014 року Іспанія прогнозує подальше зростання держборгу. Він може перевищити 98% ВВП.