Яценюк умовив США дати Україні ще $600 млн

США можуть збільшити пакет фінансової допомоги Україні в розмірі 1 млрд дол. ще на 600 млн доларів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк по завершенню свого візиту до США у коментарі журналістам в аеропорту «Бориспіль».

“Президент США, Конгрес, Сенат, американський народ надають безпрецедентну допомогу Україні, щоб зберегти територіальну цілісність і незалежність держави. Уряд США разом з Палатою представників прийняли рішення про додаткове виділення 1 млрд дол. США. І після моєї зустрічі із Президентом і спікером Бйнером не виключаємо, що такий пакет може бути додатково збільшений ще на 600 млн доларів США”, - сказав Яценюк.

За його словами, зараз очікується процедура голосування в американському Конгресі.

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Як повідомляв УНІАН, Палата представників Конгресу США 6 березня переважною більшістю голосів схвалила пакет допомоги Україні. Відповідно до законопроекту, США нададуть Україні 1 мільярд доларів у вигляді гарантій за борговими зобов'язаннями.

Пакет покликаний відігравати допоміжну роль щодо набагато більшої програми допомоги, яку США лобіюють у Міжнародному валютному фонді.