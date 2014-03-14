Естонія готова допомогти Україні прискорити економічні реформи

Про це заявив міністр економіки та комунікацій Естонської Республіки Юхан Партс під час зустрічі з міністром економічного розвитку та торгівлі України Павлом Шереметою, повідомила прес-служба Мінекономрозвитку.

«Я уповноважений підтвердити повну готовність працювати з новим урядом», - цитує прес-служба Партса. За його словами, Естонія має безліч напрацювань, якими може поділитися з Україною для прискорення процесів реформування в нашій країні.

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«Якщо ви хочете бути дійсно результативними, слід налагодити систематичний підхід до рішення хворобливих питань. Ми готові діяти, але нам треба бачити проблематику й чітко розуміти, на чому ви зосереджені в першу чергу», - зазначив Партс.

У свою чергу, Шеремета заявив, що завданнями українського уряду на найближчу перспективу вважає забезпечення прозорості державних закупівель, входження України в першу десятку країн за рейтингом Doing business і розвиток людського капіталу.

«Головним завданням буде легалізація вітчизняного підприємництва. Для цього владі необхідно рухатися назустріч бізнесу: створити сприятливі умови для його розвитку, подолати бюрократичні перешкоди, відновити довіру до судової системи та багато що іншого. Щоб бізнес почав грати за зрозумілими прозорими й однаковими для всіх гравців правилами», - підкреслив Шеремета.

Водночас, за словами голови Мінекономрозвитку, ключовим пріоритетом поки залишається впорядкування бюджету й стабілізація економічної ситуації в країні.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України в рамках реформування економіки країни та спрощення регуляторних процедур готує пакет із 20 законопроектів, що ввібрали в себе досвід провідних країн рейтингу за легкістю ведення бізнесу за версією Світового банку – Doing Business, таких як Грузія, Сінгапур, Гонконг, Малайзія.

Україна також веде активний діалог із МВФ і Євросоюзом про механізми стабілізації макроекономічної ситуації та покращення стану державних фінансів.