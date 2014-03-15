США звинуватили 16 банків у махінаціях з відсотковою ставкою

Федеральна корпорація зі страхування депозитів (Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC) подала позов проти 16 найбільших банків світу. Серед них Bank of America, Barclays, Citigroup, Credit Suisse, Deutsche Bank, HSBC, JPMorgan, Royal Bank of Scotland, UBS, а також ряд інших компаній, повідомляють Вести Экономика з посиланням на агентство Reuters.

На думку FDIC, у період з 2007 по 2011 рр. дані банки “брали участь у змові навмисного заниження” відсоткової ставки LIBOR у доларах США. В результаті, згідно з позовною заявою, 38 банків, які були переведені під опіку FDIC, з 2008 р. "зазнали істотних фінансових втрат".

Відповідачем у позові вказується Британська банківська асоціація, яка з 1985 р. бере участь у фіксації ставки на основі даних, що надаються банками. Загальний обсяг штрафів, який виплатили різні банки за звинуваченнями в махінаціях з процентними ставками, на поточний момент становить $6 млрд.