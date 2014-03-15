Moody's підвищило прогноз за рейтингом Євросоюзу до "стабільного"
11:35, 15 березня 2014Фінанси
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Агентство також підтвердило суверенний кредитний рейтинг ЄС на рівні "Ааа".
Рейтинги Євросоюзу високі / REUTERS
Міжнародне рейтингове агентство Moody's підвищило прогноз рейтингу Європейського союзу до "стабільного" з "негативного".
Про це повідомляє ІТАР-ТАСС із посиланням на прес-реліз рейтингового агентства.
Moody's також підтвердило суверенний кредитний рейтинг ЄС на рівні "Ааа".
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Як повідомляв УНІАН, 12 березня ц.р. міжнародне рейтингове агентство Fitch підтвердило довгостроковий рейтинг дефолту емітента Європейського союзу на найвищому рівні "ААА", короткостроковий рейтинг "F1+" та стабільний прогноз за ними.
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