Moody's підвищило прогноз за рейтингом Євросоюзу до "стабільного"

Міжнародне рейтингове агентство Moody's підвищило прогноз рейтингу Європейського союзу до "стабільного" з "негативного".

Про це повідомляє ІТАР-ТАСС із посиланням на прес-реліз рейтингового агентства.

Moody's також підтвердило суверенний кредитний рейтинг ЄС на рівні "Ааа".

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Як повідомляв УНІАН, 12 березня ц.р. міжнародне рейтингове агентство Fitch підтвердило довгостроковий рейтинг дефолту емітента Європейського союзу на найвищому рівні "ААА", короткостроковий рейтинг "F1+" та стабільний прогноз за ними.