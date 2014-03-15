В Криму банки повністю припинили видачу грошей

Від початку березня, коли росіяни окупували Крим, сепаратисти в місті заборонили повертати депозити – спершу у валюті, а потім і в гривнях. Через кілька днів – ввели обмеження на зняття грошей з поточних рахунків. У відділеннях банків можна було зняти не більше 800 гривень за добу, у банкоматах – не більше 300. Тепер фінустанови повністю заблокували видачу готівки, повідомляє 5 канал.

Олександр Дорошенко, мешканець Севастополя: "Я розумію обмеження на депозити, розумію обмеження на валюту. Так, ситуація складна. Але тепер ми ж зовсім гроші знімати не можемо з наших власних рахунків".