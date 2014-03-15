Росія не поспішає давати Криму обіцяні гроші

Виділяти півострову обіцяний іще позавчора мільярд доларів Москва не квапиться.

Як ідеться в сюжеті ТСН, міністр економічного розвитку Росії Олексій Улюкаєв заявив, що поки його країна готова лише щомісяця консультуватися щодо поповнення кримського бюджету на 80-90-то мільйонів.

За його словами, решта грошей - до 5 мільярдів - це інвестиційні проекти російських компаній. "Вони це робитимуть, якщо це буде для них вигідно", - зазначив міністр Улюкаєв.

Читайте такожНБУ заспокоює кримчан, що банки регіону забезпечені готівковою гривнею

Як повідомляв УНІАН із посиланням на 5 канал, у Севастополі припинили видавати гроші з поточних банківських рахунків. Люди стоять у чергах під банками, сподіваючись на готівку, але їм відмовляють.

Від початку березня, коли росіяни окупували Крим, сепаратисти в місті заборонили повертати депозити – спершу у валюті, а потім і в гривні.

Через кілька днів – ввели обмеження на зняття грошей з поточних рахунків. У відділеннях банків можна було зняти не більше 800 гривень за добу, у банкоматах – не більше 300.

Тепер фінустанови повністю заблокували видачу готівки.