Головою Держінвестпроекту призначено Євтушенка замість Каськіва

Кабінет міністрів України задовольнив заяву Владислава Каськіва про звільнення за власним бажанням з посади голови Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами.

Новим керівником відомства призначено колишнього керівника структурного підрозділу Держінвестпроекту «Invest Ukraine» Сергія Євтушенка, повідомили УНІАН у прес-службі Держінвестпроекту.

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«Колектив вітає рішення уряду щодо призначення керівником відомства фахової людини, яка багато років очолювала один з ключових підрозділів Агентства. Бажаємо Євтушенку успіху та наснаги в роботі. Впевнені, що його досвід, знання та професіоналізм сприятимуть продовженню реалізації національних проектів», - йдеться у повідомленні Держінвестпроекту.