ЗМІ: Банки в Криму готуються до переходу на російський рубль

Абсолютна більшість банкоматів розташованих в центрі міста і спальних районах відмовляються обслуговувати картки під різними приводами. Деякі з банкоматів взагалі виключені.

Кореспонденти Керчь.ФМ перевірили роботу банкоматів ПУМБ, Південного, Ощадбанку, Райфайзен банку та інших, які розташовані в центрі Керчі та в районах Марат, Аршинцево і Войкове. Скрізь результат негативний.

Співробітники одного з банків Керчі розповіли Керчь.ФМ, що в банкоматах просто закінчилася готівка. На їх думку з понеділка банкомати заправлять грошима і все буде нормально.

У той же час джерело в одному з банків повідомило про перехід на російській рубль. Пізніше з'ясувалося, що через складнощі з надходженням готівки з материкової України в Крим, банківські відділення Криму просто обмежили видачу готівки. У деяких банках добовий ліміт 500 гривень.