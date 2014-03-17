Рубль після кримського "референдуму" активно дешевшає

У перші хвилини валютних торгів понеділка курс рубля розрахунками "завтра" знизився на 5 копійок - до 36,65 рубля, передає ТСН.

Як повідомляється в даних Московської біржі, євро щодо рубля підвищився на одну копійку - до 50,96 рубля.

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Нагадаємо, падіння рубля щодо євро і долара вже перевищило всі історичні максимуми. Інвестори бояться, що дії Криму можуть посилити невдоволення Заходу щодо Москви і сприятимуть введенню серйозних економічних санкцій проти РФ.