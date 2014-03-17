Кредитні лінії для компаній Росії заморожені

Ринок синдикованих кредитів для компаній Росії завмер, а кредитні лінії на мільярди доларів, які перебували в процесі формування, виявилися замороженими, передає Reuters.

Російські компанії, включаючи оператора мобільного зв'язку "Вимпелком" і найбільшого в світі виробника хлористого калію "Уралкалій", зіткнуться з проблемою можливого зростання вартості запозичень, коли кредитування відновиться.

Подорожчання запозичень стане ще одним ризиком для економіки Росії, над якою нависли санкції США і Європейського союзу, які погрожують покарати Москву за референдум про відокремлення Криму від України.

Станом на початок березня в роботі знаходилися близько 20 нових кредитів для російських компаній, а переговори про нові кредити обсягом $5,5 мільярда, включаючи трирічну позику "Вимпелкому" на $2 мільярди, були в просунутій стадії.

"Банки кажуть, що вони як і раніше відкриті, але вони нічого не роблять. Російські угоди заморожені", - сказав високопоставлений банкір.

Серед компаній, що знаходяться в процесі оформлення позик на суму більше $1 мільярда - нафтохімічний гігант "Сібур", Новолипецький металургійний комбінат і виробник залізної руди "Металоінвест". "Уралкалій" шукає рефінансування в обсязі $500 мільйонів.