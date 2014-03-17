Центробанк Китаю вдвічі розширив торговий коридор юаня

10:37, 17 березня 2014
Фінанси
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Відтепер курс юаня може зростати або падати на 2% від денного орієнтира.

Китай ослабил контроль над юанем / uk.wikipedia.org

Центробанк Китаю послабив контроль над юанем, розширивши денний торговельний діапазон вдвічі, чим підтвердив обіцянку дозволити ринку відігравати більш значну роль в економіці, передає Reuters.

Народний банк Китаю повідомив, що курс юаня зможе рости або падати на 2 відсотка від денного орієнтира, що встановлюється банком щоранку. Ця норма набрала чинності з 17 березня.

Раніше юаню дозволялося відходити від середнього встановленого курсу на 1 відсоток вгору або вниз.

"Це серйозний крок до створення в Китаї механізму обмінного курсу, більш орієнтованого на ринок, означає, що Центробанк буде поступово відмовлятися від регулярних інтервенцій на валютний ринок, - сказав Фу Цін з Standard Chartered Bank. - Однак із збільшенням волатильності курсу юаня... китайським компаніям доведеться вирішувати складне завдання, вивчаючи питання про те, як застрахувати свої валютні ризики".

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