Центробанк Китаю вдвічі розширив торговий коридор юаня

Центробанк Китаю послабив контроль над юанем, розширивши денний торговельний діапазон вдвічі, чим підтвердив обіцянку дозволити ринку відігравати більш значну роль в економіці, передає Reuters.

Народний банк Китаю повідомив, що курс юаня зможе рости або падати на 2 відсотка від денного орієнтира, що встановлюється банком щоранку. Ця норма набрала чинності з 17 березня.

Раніше юаню дозволялося відходити від середнього встановленого курсу на 1 відсоток вгору або вниз.

"Це серйозний крок до створення в Китаї механізму обмінного курсу, більш орієнтованого на ринок, означає, що Центробанк буде поступово відмовлятися від регулярних інтервенцій на валютний ринок, - сказав Фу Цін з Standard Chartered Bank. - Однак із збільшенням волатильності курсу юаня... китайським компаніям доведеться вирішувати складне завдання, вивчаючи питання про те, як застрахувати свої валютні ризики".