Гривня опустилася до 10,20 грн/дол.

У понеділок, 17 березня, на відкритті торгів на міжбанківському валютному ринку України котирування гривні до долара США знизилися до 9,7000/10,2000 грн/дол. проти 9,7000/9,9500 грн/дол. на закритті торгів 14 березня, повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтин».

Котирування гривні до євро на відкритті торгів знизилися до 13,4695/14,1655 грн/євро проти 13,4560/13,8065 грн/євро на час закриття робочого дня в п'ятницю.

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар підвищилися - 1,3884/1,3886 (у п'ятницю - 1,3869/1,3871).

Щодо російського рубля котирування гривні на відкритті торгів встановилися на рівні 0,2642/0,2780 грн/рубль проти 0,2678/0,2736 грн/рубль на закритті торгів у четвер.

Як повідомляв УНІАН, у п'ятницю, 14 березня, на час закриття торгів на міжбанківському валютному ринку України котирування гривні щодо долара встановилися на рівні 9,7000/9,9500 грн/дол., щодо євро - на рівні 13,4560/13,8065 грн/євро, щодо російського рубля - на рівні 0,2678/0,2736 грн/рубль.