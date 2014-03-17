Росія може ввести в Криму податковий спецрежим

Мінфін РФ не виключає, що для Криму буде запроваджено спеціальний податковий режим, повідомляє Reuters із посиланням на заступника міністра фінансів Сергія Шаталова.

"Безумовно, ймовірне приєднання Криму до Росії буде мати дуже серйозне значення. І зміни податкового законодавства, питання формування митної служби, податкової служби та реєстрації юридичних і фізичних осіб, кадастрів, і правил адаптації до російської податкової системи", - сказав Шаталов, виступаючи на податковій конференції в рамках Тижня російського бізнесу.

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"Думаю, що це потребує певний час, можливо, з'являться якісь перехідні періоди. Я не виключаю, що там будуть якісь спеціальні податкові режими. Ця тема ще в самому зародковому стані. Зрозуміло, що тут доведеться вирішувати дуже велику кількість питань".