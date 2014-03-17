Оборот роздрібної торгівлі в Україні зріс на 9%

Згідно з повідомленням, найбільше зростання відзначене в Донецькій області – на 12,8%, до 13,352 млрд грн, у Чернігівській області – на 12,1%, до 2,579 млрд грн, а також у Рівненській і Чернівецькій областях – на 11,8% і 11,4%, до 2,651 млрд грн і 1,759 млрд грн, відповідно.

Оборот роздрібної торгівлі в Києві в січні-лютому 2014 року порівняно з відповідним періодом минулого року зріс на 8,9% – до 17,323 млрд грн.

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Як повідомляв УНІАН, оборот роздрібної торгівлі в Україні в січні 2014 року порівняно з січнем 2013 року (у порівняльних цінах) зріс на 8,8% - до 64,762 млрд грн.

Роздрібний товарообіг в Україні в 2013 році проти 2012 року зріс на 9,5% – до 884,2 млрд грн.