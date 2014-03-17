Дефіцит зовнішньої торгівлі товарами за місяць зріс на 12%

Дефіцит зовнішньої торгівлі товарами України в січні 2014 року становив 142,8 млн. дол., що на 15,2 млн. дол., або на 11,91%, більше дефіциту за підсумками січня 2013 року в 127,6 млн. дол., повідомляється на сайті Державної служби статистики України.

За інформацією Держстату, в січні 2014 року порівняно з січнем 2013 року експорт товарів із України знизився на 12,3% - до 4,389 млрд дол., імпорт - на 11,7%, до 4,531 млрд дол. Коефіцієнт покриття експортом імпорту в січні 2014 року становив 0,97 (у січні 2013 – 0,98).

За звітний період Україна здійснювала зовнішньоторговельні операції з партнерами зі 180 країн світу.

За даними Держстату, в січні 2014 року дефіцит зовнішньої торгівлі товарами з найбільшим торговим партнером України, Росією, становив 716,734 млн. дол., що на 130,668 млн. дол., або на 22,3%, більше, ніж у січні 2013 року.

За підсумками січня 2014 року порівняно з січнем 2013 року імпорт природного газу знизився на 34,9% - до 663,438 млн. дол., імпорт кам'яного вугілля - на 34%, до 96,227 млн. дол., тоді як імпорт сирої нафти (включаючи газовий конденсат) зріс на 74,3%, до 105,306 млн. дол.

У січні 2014 року порівняно з січнем 2013 року Україна скоротила експорт чорних металів на 0,8% - до 1,140 млрд дол., експорт виробів із чорних металів - на 13,7%, до 117,298 млрд дол.

Імпорт машин, устаткування і механізмів, а також електротехнічного устаткування в січні 2014 року проти січня 2013 року знизився на 23,5% - до 552,191 млн. дол., експорт – на 12,3%, до 407,336 млн. дол.

Експорт зернових у січні 2014 року проти січня 2013 року зріс на 0,7% - до 559,141 млн. дол.

Як повідомляв УНІАН, дефіцит зовнішньої торгівлі товарами України в 2013 році становив 13,652 млрд дол., що на 13,85% менше дефіциту 2012 року а 15,848 млрд дол.

За підсумками 2012 року негативне сальдо зовнішньої торгівлі товарами становило 15,848 млрд дол.