Офіційною валютою Криму оголошено рубль, гривня буде ходити до 2016 року
13:09, 17 березня 2014Фінанси
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Нелегітимний парламент регіону також затвердив Тимчасове положення про Банк Криму.
У Криму поки будуть і гривня, і рубль / ru.wikipedia.org
Розпущений Верховною Радою України парламент Криму оголосив офіційною грошовою одиницею (валютою) Республіки Крим російський рубль, також до 1 січня 2016 року офіційною валютою буде й українська гривня.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив прес-центр парламенту Республіки Крим.
Зокрема, нелегітимній парламент затвердив Тимчасове положення про Банк Криму.
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«Офіційною грошовою одиницею (валютою) Республіки Крим є російський рубль, а також до 1 січня 2016 року офіційною валютою, відповідно до статті 48 Тимчасового положення, буде українська гривня», - зазначається у рішенні.
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