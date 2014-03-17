Офіційною валютою Криму оголошено рубль, гривня буде ходити до 2016 року

Розпущений Верховною Радою України парламент Криму оголосив офіційною грошовою одиницею (валютою) Республіки Крим російський рубль, також до 1 січня 2016 року офіційною валютою буде й українська гривня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив прес-центр парламенту Республіки Крим.

Зокрема, нелегітимній парламент затвердив Тимчасове положення про Банк Криму.

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«Офіційною грошовою одиницею (валютою) Республіки Крим є російський рубль, а також до 1 січня 2016 року офіційною валютою, відповідно до статті 48 Тимчасового положення, буде українська гривня», - зазначається у рішенні.