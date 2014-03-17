Кабмін внесе пропозиції щодо скорочення бюджету наступного тижня
Наступного тижня доведеться шукати можливість покрити фіскальний розрив у бюджеті ще в 60 мільярдів. Це крім тих 71, які є вже в дефіциті бюджету.
Наступного тижня уряд внесе на розгляд парламенту низку пропозицій стосовно секвестру бюджету.
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на засіданні парламенту міністр фінансів України Олександр Шлапак.
Він зазначив: “Наступного тижня нам доведеться шукати можливість покрити фіскальний розрив у бюджеті ще в 60 мільярдів, за моїми попередніми оцінками, якщо не більше. Це крім тих 71, які є вже в дефіциті бюджету”, - наголосив Шлапак.
За його словами, доведеться скорочувати дуже багато витрат за багатьма статтями бюджету України.
Як повідомляв УНІАН, 11 березня прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк заявив, що уряд України пропонує провести секвестр державного бюджету-2014, скоротивши його дефіцит у два рази. Також Яценюк заявив, що уряд призупинив виділення коштів на державні закупівлі доти, доки не буде прийнята нова редакція закону, що регулює механізм витрачання бюджетних коштів у цій сфері.
Раніше Яценюк заявляв, що Кабінет міністрів розглядає можливість секвестру бюджету і скорочення дохідної частини в обсязі 65-80 млрд грн. За словами прем'єра, проект бюджету на 2014 рік формувався на нереальних показниках і тому перегляд загальної макроекономічної картини також стане одним з питань для переговорів з Міжнародним валютним фондом.
Раніше низка експертів заявляли, що найбільш непрозорою і неконкурентною системою в Україні є система державних закупівель. Зокрема, при здійсненні закупівель за бюджетні кошти бюджету-2014 може понести втрати на суму понад 100 млрд грн.
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