Експерти погіршили прогноз зростання економіки Росії до 0%

"З'явилося чимало ознак того, що економіка РФ перебуває під впливом шоку, викликаного невизначеністю щодо подальших перспектив розвитку. В умовах відсутності впевненості в майбутньому компанії відкладають рішення щодо інвестицій і набору персоналу, а домогосподарства воліють утриматися від витрат на товари не першої важливості", - відзначається в огляді інвесткомпанії "ВТБ Капітал", який наводять "Вести економики".

"В умовах шоку, пов'язаного з невизначеністю, і досить жорсткої бюджетної політики очікується зупинка зростання внутрішнього попиту, що, найімовірніше, призведе до економічної рецесії в II-III кварталі поточного року. Наш прогноз зростання ВВП на 2014 р. ми знижуємо до нуля", - йдеться в огляді "ВТБ Капіталу".

Прискорення інфляції з лютого, коли почали позначатися наслідки від ослаблення рубля, сповільниться у другому півріччі на тлі нової хвилі дезінфляції. За підсумками року інфляція складе 4,5%.

"Доларизація заощаджень населення і посилення умов залучення фінансування на зовнішніх ринках, ймовірно, продовжать чинити тиск на рубль, поки зберігається геополітична напруженість. Відтік капіталу наврядчи відреагує на підвищення процентних ставок, отже, Центробанку Росії доведеться впливати на нього шляхом валютних інтервенцій.