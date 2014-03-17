Збиток проблемного банку «Форум» досяг понад 6 млрд гривень

Банк «Форум», в якому Фонд гарантування вкладів фізичних осіб з 14 березня запровадив тимчасову адміністрацію, станом на 1 березня нагромадив 6,034 млрд грн збитку, повідомляється у звітності, оприлюдненій на сайті фонду.

Фонд оцінює обсяг коштів, які можуть бути відшкодовані вкладникам за рахунок коштів фонду, в 3,042 млрд грн, що становить 57,59 % загального обсягу коштів фізосіб у банку за даними звітності.

Також повідомляється, що фонд шукає інвесторів для виведення банку з ринку, до участі в купівлі активів і передачі зобов'язань допускаються виключно банківські установи.

Як повідомляв УНІАН, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб з 14 березня запровадив тимчасові адміністрації в банки «Форум» і «Меркурій» строком на 3 місяці, до 13 червня 2014 року, на основі рішення НБУ про визнання цих банків неплатоспроможними.

Раніше, 3 березня, фонд запровадив тимчасові адміністрації в «Брокбізнесбанку» і «Реал Банку», 17 січня - у банку «Даніель». Таким чином, з початку поточного року тимчасову адміністрацію запроваджено в 5 банках. Також фонд наразі продовжує ліквідацію банків «Таврика», «Ерде Банк», «Базис», «Інноваційно-промисловий банк», «Столиця», «Соцком Банк», «Володимирський», «Діалогбанк», але виплати вкладникам цих банків, які покладено відшкодувати за рахунок коштів фонду, здійснено практично на 100 %.Обсяг фінансових ресурсів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на 1 березня 2014 року становив 8,176 млрд грн.

Довідка УНІАН. Банк «Форум» (Київ) працює на ринку України з 1994 року і входить до групи великих банків. Основним власником банку є «Смарт-Холдинг» Вадима Новінського.

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