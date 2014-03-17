Фонд гарантування відшкодує 92% вкладів банку «Меркурій»

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб оцінив обсяг вкладів у банку «Меркурій», які може відшкодувати фонд, у 925,048 млн грн, що становить 92,32% обсягу коштів фізосіб відповідно до звітності банку, повідомляється на сайті фонду.

Згідно з опублікованою звітністю, банк «Меркурій», у якому з 14 березня введено тимчасову адміністрацію, за станом на 1 березня накопичив 902 тис. грн збитку.

Також повідомляється, що фонд шукає інвесторів для виведення банку з ринку, до участі у купівлі активів та передачі зобов'язань допускаються виключно банківські установи.

Як повідомляв УНІАН, Фонд гарантування з 14 березняввів тимчасові адміністрації в банки «Форум» і «Меркурій» терміном на 3 місяці, до 13 червня 2014 року, на підставі рішення НБУ про визнання цих банків неплатоспроможними.

Раніше, 3 березня, фонд ввів тимчасові адміністрації в «Брокбізнесбанку» і «Реал Банку», 17 січня - в банку «Даніель». Таким чином, з початку поточного року тимчасова адміністрація введена у 5 банках. Також фонд у цей час продовжує ліквідацію банків «Таврика», «Ерде Банк», «Базис», «Інноваційно-промисловий банк», «Столиця», «Соцком Банк», «Володимирський», «Діалогбанк», але виплати вкладникам цих банків, які належить відшкодувати за рахунок коштів фонду, проведені практично на 100%.

Обсяг фінансових ресурсів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на 1 березня 2014 року становив 8,176 млрд грн.

Довідка УНІАН. Банк «Меркурій» працює на ринку України з 1992 року і входить до групи невеликих фінансових установ. Згідно з інформацією на сайті банку, основними його власниками є Любов Литвиненко та Олександр Олійник через компанії «Газко Захід», «Газко Схід» і «ДБК» (35,5489% акцій банку), а також інші фізичні і юридичні особи. ЗМІ пов'язують банк з екс-першим заступником міністра оборони України Олександром Олійником, звільненим 6 березня поточного року.

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