Долар на закритті міжбанку подорожчав до 10,35 грн

У понеділок, 17 березня, на час закриття торгів на міжбанківському валютному ринку України котирування гривні до долара знизилися до 10,1500/10,3500 грн/дол. з 9,9000/10,1000 грн/дол. станом на 12:00.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», котирування гривні до євро на час закриття торгів знизилися до 14,1215/14,4040 грн/євро порівняно з 13,7570/14,0390 грн/євро станом на 12:00.

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися у діапазоні 1,3880/1,3925.

Щодо російського рубля котирування гривні на час закриття торгів підвищилися до 0,2642/0,2669 грн/рубль проти 0,2701/0,2756 грн/рубль станом на 12:00.

У Росії курс долар-рубль впав, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становив 36,3445 (-0.3255).

Як повідомляв УНІАН, у п'ятницю, 14 березня, на час закриття торгів на міжбанківському валютному ринку України котирування гривні до долара встановилися на рівні 9,7000/9,9500 грн/дол., до євро – на рівні 13,4560/13,8065 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,2678/0,2736 грн/рубль.