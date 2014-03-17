Економіка Молдови зросла до рекордних 9%

Зростання ВВП Молдови у 2013 році становив рекордні 8,9%, а обсяг ВВП досяг 99,8 млрд леїв (приблизно 7,4 млрд дол). Такі дані оприлюднило Національне бюро статистики, пише ИТАР-ТАСС.

"Це найбільший показник економічного зростання за всю історію незалежності Молдови. Однак більшою мірою він обумовлений відновленням сільського господарства після посушливого року, що не гарантує республіці такого ж успіху наступного року", - вважає директор Національного інституту економічних досліджень Олександр Стратан.

Показник зростання ВВП суттєво перевищив прогнози економічних аналітиків і МВФ, які очікували в 2013 році зростання на рівні 5,5%

За даними молдавського уряду, зростання валової доданої вартості в сільському господарстві в 2013 році становило 41%, у секторі товарів - 22%, у промисловості - 7%, а у сфері послуг - 4%. Кінцеве споживання порівняно з 2012 роком зросло на 5%.

На 2014 рік експерти Світового банку прогнозують зростання ВВП Молдови на рівні 3,8%, тоді як уряд республіки чекає його на рівні 4%.

Читайте такожFitch прогнозує зростання світового ВВП