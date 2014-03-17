Україна поки не розриватиме економічні зв'язки з Росією

Український уряд не планує розривати економічні зв'язки з Росією через конфлікт у Криму.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві заявив перший віце-прем'єр-міністр України Віталій Ярема, відповідаючи на запитання журналістів.

“Недоцільно поки що розривати економічні відносини з РФ. Офіційно РФ нам не оголосила війну. Сподіваємось, що завдяки дипломатичному тиску цей конфлікт буде вирішено позитивно і наше співробітництво продовжиться”, - сказав Ярема.

Він підкреслив, що Україна не звинувачує в окупації Криму російський народ, а звинувачує в цьому лише російське керівництво, яке, як відомо, рано чи пізно зміниться, і співпраця між обома народами набуде більшого змісту.

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