Суд скасував арешт банківських рахунків WebMoney

Суд скасував арешт коштів на банківських рахунках української компанії-гаранта WebMoney.UA, і компанії вдалося розблоковувати гроші користувачів, повідомляється на сайті компанії.

«Постановою суду арешт коштів на банківських рахунках української компанії-гаранта було скасовано. Таким чином, нам вдалося розблоковувати гроші користувачів, і сьогодні ми відновлюємо "виведення" WMU», - говориться в повідомленні.

Компанія нагадала, що з червня 2013 року, перебуваючи під жорстким пресингом чиновників Міністерства доходів і зборів, всі свої зусилля спрямовувала на вирішення проблем, що виникли, в правовому полі. «Ми не могли змиритися з тим, що заручниками дій фіскальних органів стали більш як два мільйони користувачів. Тому повернення їхніх коштів весь цей час було для нас пріоритетним завданням», - наголошується в повідомленні.

Компанія подякувала клієнтам, партнерам і громадським організаціям за розуміння і витримку і повідомила, що ще має відбутися закриття «сфабрикованого» кримінального провадження.

«Твердий правовий базис, перевірений багаторічною практикою і підтверджений численними висновками правових експертиз наших операцій, дає підстави команді WebMoney.UA з упевненістю дивитися в майбутнє і гарантувати виконання своїх зобов'язань перед користувачами», - наголосили в компанії.

Як повідомляв УНІАН, влітку минулого року контролюючі органи виявили значні порушення в роботі товариства з обмеженою відповідальністю, що є гарантом діяльності платіжної системи WebMoney Transfer на території України. В результаті Міндоходів заблокувало на пов'язаних з електронною системою розрахунків WebMoney рахунках понад 60 млн. грн. Пізніше WebMoney повідомила про часткове відновлення своєї діяльності в Україні.