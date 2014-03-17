Золото дорожчає на тлі незаконного референдуму в Криму

Світові ціни на золото в понеділок, 17 березня, зросли на 1,2%, до 1392,6 дол. США за тройську унцію на тлі незаконного проведення референдуму в Криму, повідомляє інформаційне агентство Bloomberg.

“Сьогодні ринок золота оцінює результати референдуму в Криму. В результаті золото продовжує виконувати роль тихої гавані для інвесторів, оскільки напруга (РФ - УНІАН) із Заходом триває”, - повідомляє Bloomberg з посиланням на експертів швейцарського банку UBS.

Водночас, ознак паніки на ринках внаслідок проведення кримського референдуму не спостерігається.

“Вони (учасники ринку - УНІАН) очікують на реакцію ЄС і США. Якщо будуть накладені серйозні санкції, золото, безумовно, залишиться привабливим інструментом як тихої гавані”, - цитує Bloomberg експертів німецького банку Commerzbank.

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Як повідомляв УНІАН, минулого тижня обсяг торгів ф'ючерсами на золото перевищив середній показник останніх ста днів на 49%.

16 березня нелегітимна влада АРК провела незаконний референдум і заявила, що майже 100% тих, хто взяв у ньому участь, проголосували за приєднання Криму до РФ.

Рада Європейського Союзу на рівні міністрів закордонних справ 28 країн-членів у своїх висновках назвала референдум в Криму незаконним і проведеним в умовах явної присутності російських військ і залякування населення півострова. Євродепутати вважають, що дії Росії на півострові загрожують Європейського Союзу.