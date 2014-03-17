Москва погрожує виставити Києву $20 млрд радянських боргів

Росія готова до переговорів з Україною щодо активів колишнього СРСР тільки після компенсації 20 млрд дол. радянських боргів.

Про це йдеться в коментар МЗС Росії з тематики зовнішніх боргів і активів СРСР у контексті російсько-українських відносин.

"У ноті МЗС Росії МЗС України від 31 березня 2005 року було зазначено, що за Угодою між Російською Федерацією і Україною про врегулювання питань правонаступництва щодо зовнішнього державного боргу та активів колишнього СРСР від 9 грудня 1994 року (так звана Угода про «нульовий варіант») Україна взяла зобов'язання передати, а Російська Федерація прийняти зобов'язання з виплати частки України у зовнішньому державному борзі колишнього СРСР станом на 1 грудня 1994 року. На той момент ця частка становила 6,8 млрд. дол США. Нині вона наближається до 20 млрд. дол. США", - йдеться в коментарі.

У цьому зв'язку, у випадку, якщо Українська сторона повертається до проблеми «нульового варіанта», то Російська сторона залишає за собою право наполягати на негайній компенсації Україною Російській Федерації згаданих 20 млрд. дол. боргу колишнього СРСР.

"Після чого ми були б готові розглянути питання про можливість проведення переговорів з Україною щодо інших аспектів «нульового варіанта», - наголосили в МЗС РФ.

При цьому наголошується, в Росії з подивом сприйняли заяви української влади щодо нібито неврегульованої проблеми зовнішніх боргів і активів СРСР.

Як передавав УНІАН, український Мін'юст заявив, що Україна має намір повернути частину активів колишнього Радянського Союзу як закордонних, так і внутрішньодержавних. Зокрема, йдеться про 80 мільярдів доларів вкладників колишнього "Сбербанку" СРСР.

Читайте такожУкраїна вимагатиме у РФ повернути незаконно привласнене майно СРСР