Франція погрожує Росії анулюванням угоди щодо Mistral

Франція «може розглянути можливість» анулювати угоду щодо продажу Росії вертольотоносців класу Mistral, «якщо Путін продовжить те, що він вже робить», заявив в ефірі TF1 міністр закордонних справ Франції Лоран Фабіус, пишуть "Ведомости".

Міністр підкреслив, що свої санкції відносно Росії слід ввести і іншим європейським країнам - наприклад, британці можуть застосувати заходи до «активів російських олігархів в Лондоні». Глава МЗС вважає, що санкції повинні торкнутися всіх. Скасування контракту щодо Mistral буде вже частиною санкцій третього рівня проти Росії, додав Фабіус.

Він сказав, що кримський референдум не відповідає конституції України та нормам міжнародного права, а його результат - чисто «радянський». Він назвав конфлікт навколо України найсерйознішою кризою з кінця холодної війни. «Якщо якась країна, як в даному випадку Росія, може взяти під контроль чужий регіон, це означає, що більше немає твердих меж», - зазначив Фабіус.

Нагадаємо, 17 березня міністри закордонних справ Євросоюзу ввели візові та економічні санкції щодо російських та українських громадян, яких Європа вважає винними в порушенні територіальної цілісності України. Їм закрили в'їзд в ЄС, а їхні активи в Євросоюзі заморозять. Подібні заходи щодо Росії прийняли і США.