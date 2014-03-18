"Яндекс.Деньги" почав випускати віртуальні банківські карти
Віртуальна карта дозволяє без комісії платити електронними грошима в будь-яких інтернет-магазинах світу, де приймають MasterCard.
"Яндекс.Деньги" почав випускати віртуальні банківські карти MasterCard. Нові користувачі при відкритті гаманця автоматично отримують віртуальну банківську карту MasterCard, повідомляється на сайт компанії.
Віртуальна карта дозволяє без комісії платити електронними грошима в будь-яких інтернет-магазинах світу, де приймають MasterCard. Для цього потрібно вказати реквізити карти (як зазвичай), і сума платежу буде списана з рахунку користувача в "Яндекс.Деньги". Аналогічний зв'язок працює і для поповнення: якщо внести гроші на рахунок - наприклад, у салонах зв'язку, терміналах, банкоматах або будь-яким іншим способом, - то отриману суму можна витратити з карти.
Платежі з MasterCard від «Яндекс.Денег» захищені технології 3-D Secure: щоб заплатити, потрібно ввести одноразовий код. Банк надсилає такі коди на телефон, прив'язаний до рахунку користувача. Термін дії картки - 1 рік, однак закрити її і випустити нову можна безкоштовно в будь-який момент, йдеться в повідомленні.