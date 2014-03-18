"Яндекс.Деньги" почав випускати віртуальні банківські карти MasterCard. Нові користувачі при відкритті гаманця автоматично отримують віртуальну банківську карту MasterCard, повідомляється на сайт компанії.

Віртуальна карта дозволяє без комісії платити електронними грошима в будь-яких інтернет-магазинах світу, де приймають MasterCard. Для цього потрібно вказати реквізити карти (як зазвичай), і сума платежу буде списана з рахунку користувача в "Яндекс.Деньги". Аналогічний зв'язок працює і для поповнення: якщо внести гроші на рахунок - наприклад, у салонах зв'язку, терміналах, банкоматах або будь-яким іншим способом, - то отриману суму можна витратити з карти.

Платежі з MasterCard від «Яндекс.Денег» захищені технології 3-D Secure: щоб заплатити, потрібно ввести одноразовий код. Банк надсилає такі коди на телефон, прив'язаний до рахунку користувача. Термін дії картки - 1 рік, однак закрити її і випустити нову можна безкоштовно в будь-який момент, йдеться в повідомленні.