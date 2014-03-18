Долар піднявся до 10,50 гривень

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися триваючим зростанням котирувань - 10,1000/10,5000.

Як повідомляє фінансова компанія «Інтербізнесконсалтинг», ціни на російську валюту піднялися - 0,2766/0,2875.

Котирування з євро-гривні пішли вгору - 14,0470/14,6055. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар продовжують підвищуватися - 1,3909/11 (понеділок - 1,3884/86).

Як повідомляв УНІАН, у понеділок, 17 березня, до закриття торгів на міжбанківському валютному ринку України котирування гривні щодо долара знизилися до 10,1500/10,3500 грн/дол.