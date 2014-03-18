Яценюк пояснив, чому відклали підписання економічної частини Угоди з ЄС

Україна відклала підписання економічного розділу Угоди про асоціацію з ЄС у зв'язку з побоюваннями можливих негативних наслідків дії цього документа для східних промислових областей.

Про це прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк заявив у зверненні до жителів південних і східних областей України.

Він нагадав, що 21 березня в Брюсселі планується підписання політичної частини Угоди про асоціацію з ЄС.

«Ми відклали поки що підписання економічного розділу цього документа, зважаючи на переживання і побоювання, чи не приведе зона вільної торгівлі до негативних наслідків для індустріальних регіонів, а це в першу чергу Схід. З цього питання ми проведемо додаткові консультації. Наразі ж ЄС ухвалив рішення в односторонньому порядку відкрити свої ринки для українських товарів, що стане доброю підмогою для нашої економіки», - сказав Яценюк.

При цьому він підкреслив, що “зв'язки з ЄС і Росією ми не розглядаємо за принципом «або-або».

“Незважаючи на катастрофічне погіршення відносин з Росією, допущене не з нашої вини, незважаючи на збройну агресію Росії проти України, я зроблю все можливе, щоб не просто зберегти мир, але й побудувати з Росією справжні партнерські і добросусідські відносини”, - додав прем'єр.

