Європейський інвестиційний банк виділить Україні до 3 млрд євро

Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) заснував комітет Східного партнерства і поінформував його учасників про наміри доповнити пакет підтримки України від Євросоюзу довгостроковими кредитами в обсязі до 3 млрд євро до 2016 року, повідомила УНІАН прес-служба банку.

Як повідомляється, до складу комітету Східного партнерства, створеного за підсумками Вільнюського саміту 2013 року, увійшли представники банку, країн-партнерів, країн-членів ЄС, Європейської комісії. На своєму засіданні комітет надав відомості про інвестиційну стратегію ЄІБ у країнах-партнерах і індикативний бізнес-план банку на найближчі роки.

«Східне партнерство є одним із регіонів, що найшвидше ростуть і найбільш динамічних з погляду кредитів ЄІБ. Ми хочемо зберегти цю динаміку», - наводяться у повідомленні слова віце-президента ЄІБ Вільгельма Мольтерера. За його словами, розширюючи свою діяльність у регіоні Східного партнерства в 2007 році, ЄІБ надав 3,2 млрд євро в довгострокових кредитах Вірменії, Грузії, Молдові і Україні.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією Мінекономрозвитку, Україна планує розширити співпрацю з Європейським інвестиційним банком, і упродовж 2014 року підписати договори за 4-5 проектами, що дозволить залучити інвестиції на суму 3 млрд євро. Цікаві, перш за все, проекти у сфері транспорту, модернізації газотранспортної системи, будівництва ГАЕС і поліпшення тепло- і водопостачання в містах.

Європейський інвестиційний банк був створений 1957 року, його акціонерами є 27 країн-членів ЄС. Головною метою банку є сприяння досягненню мети Європейського Союзу шляхом довгострокового фінансування надійних інвестиційних проектів. Статутний капітал формується з внесків країн-учасниць, і на кінець 2012 року був збільшений до 245 млрд євро.

За останні 5 років Україна і ЄІБ розширили портфель проектів у 4 рази, здійснюючи проекти в сферах енергетики, транспортної і муніципальної інфраструктури. На сьогодні реалізується 6 інвестиційних проектів у державному секторі на суму 1,14 млрд євро, а також 7 проектів - у приватному секторі на суму 846 млн євро.