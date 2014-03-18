Рахунки Держказчейства в Криму заблоковані - Міндоходів АРК

Головне управління Міністерства доходів і зборів України в Автономній Республіці Крим заявляє про блокування рахунків Державного казначейства України на території півострова, повідомили УНІАН у прес-службі відомства.

“Рахунки заблоковані (Держказначейства в Криму - УНІАН). Платники податків не можуть здійснювати платежі (податкові і митні - УНІАН), йде повернення грошей”, - сказала завідуюча інформаційно-комунікаційного відділу ГУ Міндоходів в АРК Ольга Сверкунова.

Сверкунова не уточнила подробиць.

За її словами, на даний момент уряд Криму вживає заходів для надання можливості кримським платникам податків здійснювати платежі.

Як повідомляв УНІАН, з кінця лютого Росія проводить військову окупацію Криму, зокрема, збройні формування без розпізнавальних знаків блокують і захоплюють військові і державні об'єкти в Криму.

16 березня в Автономній Республіці Крим пройшов незаконний референдум, в якому жителям півострова пропонували відповісти на питання, чи хочуть вони приєднатися до Російської Федерації і вийти зі складу України, чи хочуть залишитися в складі України. Нелегітимна влада АРК заявила, що більше 95% людей, які взяли участь у голосуванні, висловилися за вихід Криму зі складу України.

Рада Європейського Союзу на рівні міністрів закордонних справ 28 країн-членів у своїх висновках назвав референдум в Криму незаконним і проведеним в умовах явної присутності російських військ і залякування населення півострова.

Президент США Барак Обама заявив Президенту РФ Володимиру Путіну, що Сполучені Штати ніколи не визнають референдум в Криму, а Росії доведеться дорого заплатити за порушення територіальної цілісності України.