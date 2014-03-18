Банкіри сумніваються в отриманні допомоги МВФ до президентських виборів

Виділення Міжнародним валютним фондом допомоги Україні до президентських виборів, які відбудуться в травні, маловірогідне, йдеться в звіті відділу стратегічного планування UniCredit Bank, тест якого має в своєму розпорядженні УНІАН.

Банк нагадує, що МВФ продовжив роботу своєї місії в Україні для початку переговорів із урядом, що знаменує черговий етап у підготовці нового пакета фінансування.

“МВФ підтвердив, що рішення стало можливим після уточнення реального стану української економіки й фактичного розміру фінансових потреб країни. Водночас, Фонд, схоже, має намір здійснити перший транш лише після президентських виборів у травні”, - йдеться в звіті.

Банкіри зазначили, що можливе відстрочення фінансової допомоги відновило тиск на національну валюту, й обмінний курс гривні знову скотився вниз після значного зміцнення наприкінці лютого.

Як повідомляв УНІАН, оціночна місія МВФ, що працювала в Києві з 4 березня, залишається як переговорна до 21 березня цього року. За інформацією фонду, рішення про нову програму співробітництва з Україною може бути ухвалено в стислі терміни, й ключовою для Фонду стане не політична стабільність у країні, а бажання уряду реалізовувати план реформ.

В уряді припускають, що нова програма кредитування може бути розрахована на 2,5 роки, обсяг кредитування може становити близько 15 млрд дол., і перший транш Україна може отримати вже на початку квітня.

Україна відновила активний діалог із Міжнародним валютним фондом у лютому 2014 року – після призначення нового складу уряду.