Турчинов оновив склад наглядової ради «Ощадбанку»

Виконуючий обов'язки Президента України, голова Верховної Ради Олександр Турчинов оновив склад членів Наглядової ради державного «Ощадбанку».

Відповідний указ №310/2014 розміщений на сайті глави держави.

Згідно з документом, членами Наглядової ради банку, призначені доцент кафедри банківської справи Інституту магістерської та післядипломної освіти Університету банківської справи НБУ Наталя Гребеник, заступник директора Інституту економіки та прогнозування» Анатолій Даниленко, перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Богдан Дубас, директор департаменту боргової та міжнародної фінансової політики Міністерства фінансів України Галина Пахачук, а також ректор Університету банківської справи НБУ Тамара Смовженко.

Документ передбачає припинення повноважень Ірини Акімової, Павла Гайдуцького, Ірини Носачової, Андрія Портнова і Віктора Федосова, які були призначені членами Наглядової ради "Ощадбанку" указом президента №539 від 14 квітня 2010 року.

Довідка УНІАН. «Державний ощадний банк України» («Ощадбанк») зареєстровано Національним банком України 31 грудня 1991 року і на сьогоднішній день входить до групи найбільших банків України. 100% акцій банку належать державі.