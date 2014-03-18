Місцеву владу зобов'язали збільшити надходження до бюджетів на 2%

Кабінет міністрів України зобов'язав Раду міністрів Автономної Республіки Крим і місцеві держадміністрації упродовж місяця розробити і затвердити план заходів з дослідження додаткових джерел надходжень до бюджетів не менш як 2% від доходів загального фонду і дотримання жорсткого режиму економії бюджетних коштів не менш як 1% від витрат на бюджетну сферу.

Про це йдеться у розпорядженні Кабінету міністрів України «Про заходи щодо збалансування місцевих бюджетів у 2014 році в процесі їх виконання» від 1 березня №156- р, опублікованому в газеті «Урядовий кур'єр» №49.

«Розробити і затвердити упродовж місяця план заходів із наповнення місцевих бюджетів, дослідження додаткових джерел надходжень до бюджетів, зокрема за рахунок детінізації економіки (не менш як 2% від доходів загального фонду), дотримання жорсткого режиму економії бюджетних коштів (не менш як 1% від витрат на бюджетну сферу) і посилення фінансово-бюджетної дисципліни з урахуванням вимог, передбачених даним розпорядженням», - йдеться у документі.

Також Кабмін наголосив на необхідності виконання вимог Бюджетного кодексу, забезпечуючи першочерговість виплат заробітної плати і розрахунків за енергоносії, не допускаючи простроченої заборгованості за такими виплатами. Також Кабмін зобов'язав укласти договори по кожному виду енергоносіїв з урахуванням необхідності жорсткої економії коштів.

Під час погашення заборгованості із соцвиплат і за енергоносії Кабмін пропонує використовувати не менш як 90% існуючих коштів загального фонду місцевих бюджетів.

Водночас, Кабмін зобов'язав визначити напрями вдосконалення мережі бюджетних установ, упорядкувати структуру штатної чисельності працівників, і не допускати збільшення такої чисельності, окрім випадків, пов'язаних із відкриттям установ і зростанням кількості одержувачів послуг.

Також Кабмін зобов'язав держадміністрації ініціювати перед місцевими радами питання доцільності надання пільг зі сплати податків і зборів, перегляду ставок плати за оренду землі і комунального майна відповідно до ринкових умов, заслухати на засіданнях колегій розпорядників питання фінансово-бюджетної дисципліни і забезпечити виконання цієї дисципліни.

Кабмін зобов'язав міністерства соціальної політики, охорони здоров'я, культури, освіти і науки забезпечити діяльність робочих груп з питань оптимізації мережі бюджетних установ.

Міндоходів і зборів, у свою чергу, зобов'язане вжити заходи для забезпечення зростання обсягу надходжень до державного і місцевих бюджетів, активізації претензійно-позовної роботи з ліквідації заборгованості зі сплати податків і зборів, активізації роботи з платниками податків з викриття схем ухилення від сплати платежів до бюджету, проведення щомісячно аналізу надходжень до бюджетів і інформування Міністерства фінансів щомісяця до 5 числа.

У рамках розпорядження, Держказначейство здійснюватиме платежі місцевим бюджетам за незахищеними видатками, що фінансуються за рахунок міжнародної технічної допомоги, за відсутності простроченої заборгованості із виплати зарплати і за енергоносії.

Держфінінспекція повинна у двомісячний строк після затвердження місцевих бюджетів провести перевірки і поінформувати Кабмін.

Як повідомляв УНІАН, міністр фінансів Олександр Шлапак 5 березня у ході засідання Кабміну заявив, що капітальні витрати держбюджету не фінансуватимуться до виплати зарплат і платежів за енергоносії, і уряд ухвалив постанову, що передбачає використання місцевих бюджетів.